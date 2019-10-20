«بلدية دبي»: نظام رقابي متكامل للمنتجات الاستهلاكية

المصدر: دبي - وائل نعيم

تخضع جميع المنتجات الاستهلاكية (مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، العطور، المكملات الصحية، المنظفات، مضادات الجراثيم، ولعب الأطفال) المستوردة عبر منافذ دبي والمتداولة في الأسواق لنظام رقابي متكامل يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، لــ«البيان»: «يتم السماح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها بعد تسجيلها في نظام منتجي فقط، بعد استيفائها اشتراطات الصحة والسلامة»، لافتةً إلى أن بلدية دبي تنسّق مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة في سحب المنتجات غير الآمنة، وحسب التعاميم والإشعارات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى الإشعارات العالمية المتعلقة بالمنتجات التي قد تكون متداولة في السوق المحلية.

برامج الرقابة

وأضافت: «تستمر برامج الرقابة على المنتجات التي يتم تداولها في السوق المحلية للتأكد والتحقق من التزامها بالمواصفات المعتمدة حسب تسجيلها من خلال الزيارات المستمرة لمختلف المؤسسات ذات العلاقة بتداول تلك المنتجات، إضافة إلى سحب العينات لإجراء فحوص السلامة المخبرية ووفق نظام تقييم المخاطر المعتمد الذي يسهم في تفعيل دور الرقابة والتركيز على المنتجات ذات الخطورة العليا».

وأوضحت مدير إدارة الصحة والسلامة أنه تتنوع حالات المنتجات غير المطابقة وغير الآمنة، وبالتالي تكون الإجراءات الرقابية على حسب حالة المنتجات.

قد تتأثر جودة وسلامة المنتجات بعدة عوامل، منها ظروف التخزين، سواء وقت الشحن والاستيراد أو في منافذ البيع الذي ينتج عنه التلوث الجرثومي للمنتج، إضافة إلى احتمالية وجود مواد محظورة ببعض المنتجات غير معلنة على البطاقة التعريفية «الملصق» للمنتج، ولا يتم اكتشافها إلا عن طريق الفحوص المخبرية، وأيضاً قد تختلف جودة وسلامة المنتجات عند قيام المصانع بتغيير المواد الأولية في التصنيع التي قد ينتج عنها وجود ملوثات مثل المعادن السامة والثقيلة.

توعية

وتقوم بلدية دبي بتوعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة، من خلال الموقع الإلكتروني والتحديث عليها بشكل مستمر.

خدمة

وأشارت إلى أن بلدية دبي وفرت خدمة الإبلاغ المباشر عن المنتجات غير المسجلة من خلال التطبيق الذكي «منتجي» الذي من خلاله يتم تسلُّم البلاغات الواردة عن تلك المنتجات واتخاذ اللازم بشأنها وحسب الإجراءات المتبعة، كما يمكن للمستهلك الإبلاغ عن تلك المنتجات كذلك من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900.