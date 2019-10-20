« الموارد البشرية لحكومة دبي» تنظم حملة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حملة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية وقدمت التطعيمات اللازمة لموظفيها، وموظفي دوائر حكومة دبي، التي تتخذ من ديوان صاحب السمو الحاكم مقراً لها، وذلك بالتعاون مع شركة «نيرون» للتأمين الصحي.

وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من الموظفين الذين سارعوا لأخذ التطعيم اللازم، والذين وصل عددهم إلى 157 موظفاً، إسهاماً منهم في إنجاح الحملة، والحد من مضاعفات فيروس الأنفلونزا.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس لجنة التأمين الصحي لدوائر حكومة دبي، أن هذه الحملة ضرورية للوقاية من الأنفلونزا، وستكون بداية لتنظيم حملات مماثلة في عدد من دوائر حكومية دبي بهدف تحصين الموظفين من الأنفلونزا، وتوعيتهم وتدريبهم على الأساليب الحديثة للوقاية من الفيروس.

وقال إن لجنة التأمين الصحي لدوائر حكومة دبي تحرص أشد الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية في مجال الترصد الوبائي، ومكافحة العدوى، وتوفير الإجراءات الوقائية من الإصابة بها، خاصة الأنفلونزا الموسمية التي تمثل عبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً، ما يستدعي تضافر الجهود للتصدي لها.

ودعا عبد الله علي بن زايد الفلاسي جميع موظفي حكومة دبي لأخذ اللقاح، للحد من انتشار المرض والإسهام في إنجاح الحملة الوطنية للتوعية بمرض الأنفلونزا الموسمية، والتي أطلقتها دولة الإمارات للحد من مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا، إذ إن أخذ التطعيم سنوياً أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، حيث يؤمّن التطعيم الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض.