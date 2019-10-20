«كهرباء الشارقة» تقدّم 6235 استشارة فنية وإدارية خلال 9 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أكثر من 6235 استشارة فنية وإدارية لملاك العقارات والمستثمرين والمطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن المبادرة المبتكرة التي أطلقتها الهيئة تحت شعار «استشرني قبل أن تبدأ»، وذلك مقابل 4458 استشارة قدمتها خلال عام 2018 حول إجراءات اعتماد تصاميم ومخططات المشاريع وإجراءات توصيلات الكهرباء والغاز الطبيعي وتمديدات المياه وأفضل الخيارات لمساعدة فئات المتعاملين المختلفة، وتوفير وقتهم وجهدهم ومنحهم رؤية واضحة لكل مراحل توصيل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وتحسين كفاءة وجودة العمل، والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام لإمارة الشارقة، وتمكنت المبادرة منذ إطلاقها من توفير أكثر من 339 ألف كيلو فولت أمبير من الأحمال الكهربائية المطلوبة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تفعيل المبادرة المبتكرة التي أطلقتها تحت شعار «استشرني قبل أن تبدأ»، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لاستمرارها، وذلك نظراً إلى ما حققته من نتائج كبيرة من خلال الاستشارات التي قدمتها، وأسهمت في تخفيض الأحمال في المنشآت والمباني، ووفرت مبالغ كبيرة على المشتركين من خلال التصميم والتنفيذ الأمثل للتوصيلات الكهربائية.

من جانبها، أوضحت مريم عبيد بن هاشم، مديرة إدارة الخدمات المشتركة، أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً هذا العام في تقديم الاستشارات، إذ استقبلت 6235 طلب استشارة، وتمت دراستها والتعاون مع أصحابها، واقتراح أفضل الحلول الموفرة للطاقة.