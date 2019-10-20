إنجاز صفقة تمويل مشروع أكبر محطة لتحلية المياه عالمياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كلٌّ من «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، والرائدة في مجال التعاون والتخطيط المتكامل وشراء وتزويد الماء والكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة «أكوا باور»، السعودية، عن إنجاز صفقة تمويل مشروع إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم بتقنية التناضح العكسي في مجمع الطويلة للماء والكهرباء بإمارة أبوظبي، والتي من المتوقع أن تكتمل أعمال بنائها خلال عام 2022.

وتتوزع ملكية هذه المحطة بين كلٍ من مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار بنسبة 60%، و«أكوا باور» بنسبة 40%.

وتم تقدير التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة بــ 3.19 مليارات درهم إماراتي، حيث سيتم تأمين مبلغ 2.71 مليار درهم إماراتي من خلال قرض قابل لإعادة التمويل خلال الـ 3 سنوات الأولى من تاريخ البدء في أعمال التشغيل التجاري للمحطة، ويشتمل هيكل القرض على مزايا التمويل الإسلامي والتجاري، وسيتم تأمين المبالغ المتبقية من التدفقات النقدية التشغيلية من خلال المساهمين في المشروع.

وتم تأمين مبلغ القرض عن طريق مجموعة من البنوك الوطنية والعالمية، وشملت: «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«ناتيكسيس»، و«بنك ميزوهو»، و«بنك سيمنز»، و«بنك بوبيان»، و«بنك نورينشكين».

وبهذه المناسبة، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «يأتي هذا المشروع الاستراتيجي الجديد تجسيداً لرؤيــة الدولة بشأن تطوير قطاع مياه وكهرباء يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، حيث سيوفر هذا المشروع عند إكماله المياه المحلَّاة بشكل مستدام، كما يهدف لتأميــن الطلب على المياه فــي إمــارة أبوظبــي ودعــم مبــادرات حكومــة دولة الإمارات العربية المتحدة من خــلال اســتخدام تقنية التناضــح العكســي في تحليــة الميــاه ذات الكفــاءة العاليــة».

وأضاف: «إن تمويل هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة من حيث مطابقة هيكله المالي لمعايير الجودة العالمية، الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة لمزيد من المشاريع المستقبلية، التي ستسهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع إنتاج المياه والكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة».

مكانة رفيعة

ومن جانبه، قال محمد عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «يؤكد نجاح إتمام الإغلاق المالي لأكبر مشروع تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي في العالم المكانة التي تتمتع بها شركة «أكوا باور»، وحجم الموثوقية التي توليها المؤسسات المالية المحلية والعالمية لبرنامج المُنتِج المستقل (IWP) الذي أطلقته شركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف رفع كفاءة منظومة قطاع المياه في الدولة»، مشيراً إلى قدرة شركة «أكوا باور» على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم، والذي سيحقق نقلة نوعية في قطاع تحلية المياه بدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الكفاءة وسعة الإنتاجية والاقتصادية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة».

ويُتوقع أن تتمكن المحطة من إنتاج نحو 909,200 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، لتتفوق بنسبة 44% على أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي على مستوى العالم حالياً التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 624,000 متر مكعب يومياً، ما سيمكن المحطة من تزويد أكثر من 350,000 عائلة بالمياه يومياً.