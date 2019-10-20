«مدني وكهرباء دبي» يبحثان تكامل الخدمات الذكية

المصدر: دبي - البيان

بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، دور الخدمات الرقمية الذكية لتعزيز تحوّل حكومة دبي إلى نموذج ذكي متكامل ومستدام بحلول ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك انطلاقاً من دورها بوصفها جهات مركزية تقود تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى إحداث التحول الذكي الكامل في الإمارة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووفق الغايات الواردة ضمن استراتيجية دبي 2021، على إسعاد كل فئات المجتمع من خلال تقديم خدمات مترابطة وذكية عالية الجودة.

واستعرض الجانبان مشاريع التحول الذكي المعمول بها في المؤسستين، إذ قدّم اللواء المطروشي شرحاً تفصيلياً عن نظام المراقبة الذكية 24X7، ومسيرة توظيف المسرعات والذكاء الاصطناعي في المجال التخصصي والخدمات المقدمة للمتعاملين، فيما استعرض سعيد الطاير دور شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)» التابعة والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، في توفير حلول متكاملة للقطاعين العام والخاص من خلال تقنيات ذكية متطورة تقدم أفضل الخدمات على مستوى عالمي للمواطنين والمقيمين والزائرين، وترسيخ أسس الابتكار والإبداع لتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كنموذج يحتذى للدول التي تضع سعادة شعوبها وراحة أفرادها في مقدمة أولوياتها.