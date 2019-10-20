«إقامة دبي» تحتفي بـ800 من نجوم الصف الأمامي لإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملتقى «أنتم الأهم» في نسخته الثانية عام 2019، الذي جمع 800 موظف وموظفة من نجوم سعادة المتعاملين (موظفو الصف الأمامي)، وذلك بقاعة مسرح الشهداء في كلية التقنية العليا للطــلاب بدبي، بحضور اللواء محـــمد أحــمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامـــة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومســـاعدي المدير العام، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي الصف الأمامي. ويأتي تنظيم الملتقى للعام الثاني على التوالي بهدف تعريف موظفي الصف الأمامي بدورهم الذي يعتبر الأهم في استقبال وخدمة المتعاملين.

رسالة الموسم الجديد

وقال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة: «نحن سعداء بهذا الملتقى الذي يجمعنا بأبنائنا وبناتنا في إقامة دبي الذين لا يدخرون جهداً في سبيل تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة»، مضيفاً أن الإدارة تحرص على وضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، إيماناً منها بأن سعادة الموظف وراحته تنعكسان على أدائه في العمل، وينعكس ذلك على سعادة المتعاملين ورضاهم.

وتحدث عن «رسالة الموسم الجديد» التي تضمن ست رسائل تحمل خبرة وحنكة القائد في المجال الإداري، والتي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بداية الموسم الجديد، قائلاً: «إن هذه الرسالة التي وجّهها فارس المبادرات الإيجابية والطموحة أكدت لنا قرب قيادتنا الرشيدة من هموم الناس.

كما أكدت لنا ضرورة أن تكون الحكومة ليس في خدمة الناس فقط، بل إسعادهم أيضاً، وهذا ما نعمل بجد من أجله، فهذه الرسالة نعتبرها حافزاً ودافعاً قوياً لبذل المزيد من العطاء والإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، فكل ما أريده اليوم منكم يا أبنائي وبناتي من الصف الأمامي هو حب العمل والإخلاص، فإن أحببتموه أبدعتم فيه وقدمتموه بسعادة، وأسعدتم من حولكم».

نقلة نوعية

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن هذا الملتقى هو ترجمة لجميع الخطط التي وضعتها القيادة العليا، فالجهود التي يبذلها موظفو الصف الأمامي لها الدور الكبير في جعل الخطط فعالة، لذلك هم الأهم، فهم من يترجمون هذه الخطط إلى واقع ملموس، مروراً بكل القطاعات في الإدارة بالمطارات وقطاعات أذونات الدخول والإقامة، إضافة إلى القطاعات الأخرى في الإدارة.

مضيفاً: «هدفنا من هذا الملتقى هو تقوية الصف الأول، لأنهم هم واجهة الدولة، وهم الانطباع الأول لدى المتعامل». كما استعرض اللواء عبيد أهم المشاريع التطويرية التي نفذتها الإدارة مثل التطوير على صالات الإقامة وأذونات الدخول والتطبيقات والخدمات الذكية، ومركز التحكم والسيطرة والممر الذكي والبوابات الذكية الأكثر تطوراً في العالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً نتائج تلك المشاريع ومدى تأثيرها في العمل والمتعامل.

أهمية الصف الأمام

وتناول العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، محور الريادة المؤسسية واستعرض الخطة المستقبلية، للوصول نحو الريادة العالمية بكل مراحلها، واستعرض المعايير الفرعية الخاصة بدراسة سعادة المتعاملين، وتحدّث عن أهمية التقييم الدوري للخدمات، لإجراء التحسينات اللازمة.

انطباع

وتعرّض العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، في محوره الذي كان بعنوان «الانطباع الأول والأخير» لدور مأموري الجوازات في كل المنافذ وموظفي الصف الأمامي في كل القطاعات الأخرى في ترك الانطباع الأول والأخير عن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، مستذكراً في حديثه مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن مطار دبي بوابة للسلام، وتطرق الشنقيطي إلى إحصائيات عمليات الدخول والخروج التي قُدّرت بعشرات الملايين، والتي أُنجزت بجهود مأموري الجوازات في مطارات دبي الدولية.

الحس الأمني

وأكد العميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، أهمية الحس الأمني لدى الموظفين، وبالأخص الصف الأمامي، لأنهم هم الواجهة، فلا بد من ضرورة توافر هذه الصفة لديهم، باعتبارهم عنصراً مهماً في الحفاظ على أمن الدولة، من خلال تحليهم بهذه الصفات الأمنية التي تُشعر المتعامل بالأمن والطمأنينة، كما استعرض العميد الغيث أهم الصفات والسمات التي يجب توافرها في رجل الأمن، وأهمية التحاقهم وتنسيبهم في الدورات التدريبية الخاصة بالأمن الحسي، لاكتسابهم المهارات اللازمة.

أبطال السعادة

وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق مبادرة «ميدالية أبطال السعادة» لموظفي الصف الأمامي التي تعتمد على عدد من المعايير، ومنها طرح الأفكار المبتكرة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات، والجهود المبذولة لاكتساب الخبرات والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بالمهام الوظيفية، إضافة إلى التعامل مع المتعاملين والموظفين، والقدرة على أن يكونوا قدوة حسنة لزملائهم، ليعكسوا الصورة المشرّفة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

السمعة الطيبة

ناقش المتحدثون، خلال الملتقى، عدداً من المحاور الأساسية التي تؤكد ضرورة التميز في خدمة متعاملي إقامة دبي، إذ تناولوا خلالها عدداً من المحاور التي تهدف إلى التعريف بأهمية موظفي الواجهة في تعزيز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة دبي بشكل خاص، على الساحتين الإقليمية والدولية.