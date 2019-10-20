«قضاء أبوظبي» تستهدف توعية 30 ألف عامل في 3 قرى عمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي، توعية 30 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى 3 قرى عمالية، ضمن الحملة الموجهة إلى 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الجاري 2019.

وتأتي حملة التوعية التي انطلقت مع بداية عام التسامح 2019، في إطار برنامج لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، الهادف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

وتستهدف الحملة التوعوية، نشر الثقافة القانونية بين العمال، وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شريكاً محورياً في عملية البناء والتنمية على أرض دولة الإمارات، مع ضمان تحقيق الإفادة الكاملة لهم.