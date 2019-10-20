المصدر: دبي- البيان

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة بشرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الأول للجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2020، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وممثلين عن شركة إعمار، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه حكومية، وعدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط عمل فريق لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، ومراجعة الخطة السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث سنوياً.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع مناطق وجود أفراد الجمهور من العائلات والأفراد القادمين لمشاهدة الاحتفالية السنوية والألعاب النارية، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف السيارات، ومسار المواصلات من وإلى الحدث.

وقال اللواء عبدالله الغيثي: إن احتفالية رأس السنة من الفعاليات المهمة التي تنظمها إمارة دبي، حيث أصبحت تنال اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة التي تسعى إلى تسليط الضوء على فعالياتها في مكان الحدث الرئيسي ببرج خليفة الذي يتضمن عروض الإضاءة والألعاب النارية، معلناً بداية عام جديد بحلة جديدة بحضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين.

وأضاف أن شرطة دبي سخرت كل إمكاناتها وتقنياتها الذكية إلى جانب العمل الميداني لرجال الشرطة من أجل العمل على تأمين الفعاليات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.