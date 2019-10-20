1522 مشاركاً ببرنامج تبادل الخبرات المجتمعية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة عن نجاح برنامج «تبادل الخبرات المجتمعية» في تنمية المهارات والخبرات لدى أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب، إذ استفاد من البرنامج 1522 مشاركاً ومشاركة منذ بداية عام 2018 حتى النصف الأول من شهر أكتوبر 2019، ما أسهم في إبراز وتسخير الطاقات والقدرات التي يمتلكها أفراد المجتمع من معارف وخبرات.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، نائب الرئيس والمدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن البرنامج يستهدف اكتشاف وحصر قدرات وإمكانيات أفراد المجتمع في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والفنية والأدبية والمهنية.

استراتيجية

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الجمعية، لدعم الإرشاد في اكتشاف القدرات والإمكانيات، من خلال تقديم دورات تدريبية في إعداد المدربين وفنون الإلقاء والتقديم، وتوفير قاعات التدريب وخدمات التسجيل والإعلان للمحاضرات، والترويج للقدرات والمعارف عبر الوسائل التقنية والإعلامية المختلفة، وإقامة الفرصة للمشاركة في برنامج الموسم الثقافي التابع للجمعية، وتقديم شهادة «مدرب مجتمعي معتمد» بعد تقديم الخريج لأكثر من 10 أنشطة معرفية لخدمة وتأهيل المجتمع.

وأضاف بن عنبر: «استفاد من البرنامج 1522 متدرباً ومتدربة منذ بداية عام 2018 حتى النصف الأول من شهر أكتوبر 2019، بواقع 1500 متدرب ومتدربة ضمن 30 فعالية بمعدل 74 ساعة تدريب، وواصل البرنامج فعالياته بتقديم 23 فعالية بمعدل 61 ساعة تدريب منذ بداية العام الجاري حتى النصف الأول من الجاري، ويسجل البرنامج تخريج 15 مدرباً معتمداً سنوياً».