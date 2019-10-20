3700 مشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر اليوم

المصدر: دبي ــ البيان

يفتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مُستدام».

وتركز قمة هذا العام التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، على محاور رئيسية ثلاثة هي آليات التنمية المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة.

وتستقطب الدورة الحالية أكثر من 3700 من المشاركين من الخبراء والمختصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من 78 دولة.

حمدان بن راشد يفتتح اليوم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمشـاركة واسعة