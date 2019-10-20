القبيسي تبحث التعاون مع رئيسة وزراء صربيا

المصدر: بلغراد - البيان

استقبلت آنا برنابيتش، رئيسة مجلس الوزراء في جمهورية صربيا في مقر الحكومة الصربية في بلغراد، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي شاركت في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد خلال الفترة 11 حتى 17 أكتوبر الجاري.حضر اللقاء كل من جمال محمد الحاي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعلياء سليمان الجاسم، ومبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وأمل عبد الله الهدابي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي.

علاقات

ورحبت رئيسة وزراء جمهورية صربيا بوفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي القبيسي، مؤكدةً عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين على مستوى القيادات والحكومات والبرلمانات التي تشهد تطوراً وآفاقاً أرحب للتعاون في العديد من المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، معربةً عن تطلع بلادها واستعدادها لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

من جانبها، أشادت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي بحسن التنظيم والضيافة من الجانب الصربي في تنظيم أعمال الجمعية الـ141 والدورة الـ205 للاتحاد البرلماني الدولي.