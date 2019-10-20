خالد وذياب بن محمد بن زايد يزوران يوسف علي في منزله

المصدر: أبوظبي - وام

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، بزيارة رجل الأعمال يوسف علي في منزله.

ورحب يوسف علي بزيارة سموهما الكريمة التي تؤكد حرصهما على توثيق العلاقات المجتمعية التي تتميز بها إمارة أبوظبي، استمراراً لنهج القيادة الرشيدة في تحقيق التواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، والتطرق إلى أهمية البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها أبوظبي لرجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات.

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، بزيارة تفقدية إلى مركز المشرف التجاري.

وكان في استقبال سموه رجل الأعمال يوسف علي الذي رافقه بجولة في المركز تعرف خلالها سموه على المرافق المتنوعة والعلامات التجارية التي يضمها على امتداد مساحاته الواسعة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها لمدينة أبوظبي ومجتمعها.