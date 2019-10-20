دول «حوار أبوظبي» تقر 7 مسارات للتعاون في مجال العمل

المصدر: دبي - وام

أقرت دول «حوار أبوظبي» سبعة مسارات للتعاون بينها خلال العامين المقبلين تحت رئاسة دولة الإمارات وذلك ضمن «إعلان دبي» الذي جاء في ختام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الخامس الذي انعقد في دبي على مدار يومين بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين في المسارات التشاورية الإقليمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية.

التزام

وأوضح الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية أن مسارات العمل المشترك التي أقرها اللقاء الوزاري التشاوري الخامس تشمل المضي قدماً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز ممارسات استقدام وتوظيف شفافة وقانونية.وقال إن المسار الثاني يتمثل في تطوير المهارات واعتمادها والاعتراف المتبادل بها وذلك بما يسهم في معالجة مشكلة عدم التطابق بين مهارات العمال ومتطلبات صاحب العمل.

تحديات

ولفت إلى أن دول «حوار أبوظبي» اتفقت على الوقوف على الفرص والتحديات المتعلقة بمستقبل العمل وهو المسار الثالث الذي سيتم بموجبه قياس مدى تأثير المتغيرات المرتبطة بمستقبل العمل على الطلب على العمالة في دول الاستقبال وذلك وفقاً لجدول أعمال من شأنه تنفيذ المزيد من البحوث الهادفة إلى تقصي التأثيرات المتوقعة لمستقبل العمل بالتوازي مع التنسيق مع منظمة العمل الدولية.

ومن المقرر أن تواصل دول الحوار ضمن المسار الرابع تنفيذ البرنامج التوجيهي الشامل للعمالة المتنقلة خصوصاً في ضوء ما تم إحرازه في تطوير المبادئ التوجيهية لمواءمة البرامج التوعوية التوجيهية للعمال في دول الإرسال والاستقبال.

وأوضح النعيمي أن المسار الخامس يتمثل في تطوير المعايير الأساسية للكفاءة المهنية للعمال المنزليين.وقال إنه سيتم بموجب المسار السادس تعزيز التعاون بين «حوار أبوظبي» والحوارات التشاورية الإقليمية الأخرى المعنية بتنقل العمالة لتبادل الخبرات بينها. ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية من الأكاديميين والباحثين للمساعدة في تطوير مجموعة من البحوث التي تستهدف دعم المبادرات والبرامج لحوار أبوظبي.