«الوطني» يشارك في اجتماع «أمناء البرلمانات»

المصدر: بلغراد - البيان

شارك أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وأمل عبدالله الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المتصلة باجتماع الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في العاصمة الصربية بلغراد.وناقشت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على مدار ثلاثة أيام ضمن جدول أعمالها، العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها موضوع إنفاذ القانون ووسائل الرقابة للبرلمانات، وإتاحة العمل البرلماني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تعزيز قدرات البرلمانات وبناء قدرات الأعضاء والموظفين، وأهمية التدريب بغرض تعزيز هذه القدرات والثقافة البرلمانية.

وقال أحمد شبيب الظاهري: يأتي انعقاد الجمعية الـ141 والدورة الـ205 للاتحاد البرلماني الدولي في ظل الاحتفال بمرور 130 عاماً على تأسيس الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات، وقد أُسس قبل 130 عاماً بوصفه أول منظمة سياسية متعددة الأطراف في العالم تعمل على تشجيع التعاون والحوار بين جميع الأمم، واليوم، بات الاتحاد البرلماني الدولي يضم 179 برلماناً وطنياً عضواً و12 هيئة برلمانية إقليمية.