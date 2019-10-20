نهيان بن مبارك يوقع وثيقة المليون متسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وثيقة المليون متسامح، التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية، استجابة لتوجيهات القيادة في تحقيق القيمة الفعلية للمسؤولية المجتمعية لعام التسامح، وذلك بمقر وزارة التسامح بأبوظبي.

ويأتي توقيع معاليه على الوثيقة، في إطار دعم وزارة التسامح لكافة الجهود التطوعية والمبادرات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة، وتهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش محلياً وعالمياً، وإثراء ثقافة التسامح لدى كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بحيث يتحول التسامح إلى أسلوب حياة لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي.

وقال معاليه إن وثيقة المليون متسامح، هي مبادرة مجتمعية مبتكرة، تسعى إلى تحقيق غايات نبيلة، بتعزيز قيم التسامح في الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن رسالة الوثيقة توعوية في المقام الأول، كما أنها تسلط الضوء على القيم السامية التي يضمنها التسامح، والتي لا شك تعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات، وتدفع الجميع إلى احترام الآخر، وتقبل الاختلاف والتعايش والتناغم، وغيرها من القيم التي تدعم تقدم المجتمع واستقراره، فضلاً عن كونها مؤشراً مهماً للتلاحم المجتمعي، وهو ما يميز الإمارات في المنطقة والعالم.

وعبّر معاليه عن سعادته بالمشاركة في نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، والوصول إلى كافة فئات المجتمع، والجاليات المقيمة على أرض الدولة.. مؤكداً ثقته التامة في نجاحها، بعد المشاركة البارزة للعديد من وزارات الدولة ومؤسساتها، في التوقيع على الوثيقة، إضافة إلى عدد كبير من القيادات والمسؤولين، جنباً إلى جنب، مع مختلف فئات المجتمع وأفراده.