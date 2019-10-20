«دار البر» تطلق حلقة لتحفيظ القرآن لكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أطلق مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، التابع لجمعية دار البر، حلقتين جديدتين لتحفيظ كتاب الله، الأولى خصصت لكبار المواطنين، والثانية هي حلقة «الأسانيد»، الهادفة لتخريج حفظة متقنين ضابطين لتلاوة القرآن، يتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حافظين لمتون التجويد والقراءات.

وأوضح عبد العزيز الكمالي مدير مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم - فرع الذكور، أن حلقة كبار المواطنين، تهدف لتصحيح التلاوة بينهم، وتعليمهم التلاوة السليمة، ونشر ثقافة حفظ القرآن الكريم، وترسيخها في مجتمع الإمارات، وتشمل الرجال والنساء، تخصص لكل منهما حلقة مستقلة، وتفتح الباب أيضاً للطلبة الجامعيين والموظفين، لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من المجتمع لحفظ كتاب الله عز وجل، وتعلم تلاوته وترتيله وتجويده، والنهل من قيمه السامية.

وأشار الكمالي إلى أن حلقة كبار المواطنين تتواصل من الأحد إلى الخميس أسبوعياً، وتمتد من السابعة حتى التاسعة مساء، بمركز تحفيظ القرآن، بمسجد موظفي حكومة دبي، بمنطقة القوز في دبي.

وقال: إن حلقة الأسانيد، التي يحتضنها مركز القوز أيضاً، مخصصة للطلبة الحافظين للقرآن بالكامل «الخاتمين»، من أبناء مشروع البر، وسواهم من الحفاظ المواطنين والمقيمين في الدولة، وتضم حالياً 20 طالباً، وتستمر من الثانية والنصف إلى السابعة والنصف مساء، ومن المقرر تخريج الدفعة الأولى بعد 4 أشهر.