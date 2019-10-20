«آل مكتوم الخيرية» تنظم ورشاً تدريبية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

أطلقت هيئة آل مكتوم الخيرية، الورش التدريبية لجائزة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم لأصحاب الهمم، حيث استهلتها بالتدريب على صناعة الثريات الرقمية، والتي اشترك فيها طلاب مركزي دبي لأصحاب الهمم، والشمس المشرقة لأصحاب الهمم بالفجيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز بدبي.

مهارات

وأقيمت الورشة بمركز اللاب فاب التابع لمؤسسة حمدان التعليمية، وقدمها المدرب المهندس عبد الله إبراهيم القاضي، حيث اشتمل برنامج الدورة التطويري لأصحاب الهمم على تصميم الثريات الرقمية لبناء مهارات العمل الجماعي، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات لدى الطلاب أصحاب الهمم المشاركين، وإكسابهم مهارات التصميم والعمل الجماعي، عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية التعليمية، كأداة ليبني بها الطالب مهارات مختلفة في مجالات التصميم، التي تنمي قدراته الهندسية لبناء مستقبل أفضل.

تمكين

وقالت سميرة محمد رئيس قسم الإعلام في هيئة آل مكتوم الخيرية، إن الهدف من الدورة، هو تمكين أصحاب الهمم ومساعدتهم للاندماج في المجتمع بصورة كاملة، وجعلهم على دراية وثقافة بالمجتمعات التي يعيشون فيها، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، يتمتع بالتمكين على قدم المساواة، لذلك تسعى مبادرة موهبتي لخلق بيئة إيجابية لهم، عبر تنفيذ أنشطة إبداعية، تعمل على تنمية مهاراتهم بالقدرات الاستثنائية لأصحاب الهمم المشاركين في تلك الورش.

وأشارت إلى أن جائزة الشيخة روضة بنت أحمد آل مكتوم لأصحاب الهمم، التي تقدم من خلال هذه المبادرة، تعتبر من أهم الجوائز التقديرية المحلية والإقليمية، التي تعمل على تحفيز الإبداع لديهم.

صناعة الأثاث

قدم المهندس أحمد جلال من مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ورشة صناعة الأثاث، والتي تميزت بالعمل الإبداعي من المشاركين من أصحاب الهمم، الذين أصاغوا من خلال الورشة مفاهيم مبتكرة في صناعة الأثاث بمهارات فردية متميزة، وأعقبتها ورشة التصوير بالتعاون مع شركة نيكون، اشترك فيها أصحاب الهمم من مراكز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم في حتا، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز دبي لأصحاب الهمم، ومركز المشاعر الإنسانية، ومركز عجمان لأصحاب الهمم، حيث ألقى مدير قسم التدريب بشركة نيكون، محاضرة عن أهمية التصوير والتوثيق بالكاميرا، وتقنيات التصوير وأجزاء الكاميرا، ثم تم توزيع الكاميرات على أصحاب الهمم المشاركين، للبدء في التدريب، الذي وجد تجاوباً كبيراً وإبداعاً في أخذ اللقطات من الزوايا المختلفة.