«كهرباء دبي» تدعو الجمهور للتسجيل مجاناً

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لزيارة الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019) والدورة الرابعة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، والاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المبتكرة في قطاعات المياه، والطاقة التقليدية والمتجددة، والبيئة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة.

وتنظم الهيئة المعرضين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من يوم غد وحتى 23 أكتوبر، ولتقليل وقت الانتظار لدخول المعرض، دعت الهيئة الجمهور للتسجيل المسبق مجاناً عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae).

ويعد «ويتيكس» المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم، وبات موعداً سنوياً تترقبه المؤسسات والهيئات والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات. ويعد «ويتيكس 2019» الذي يُنظم تحت شعار «في طليعة الاستدامة» الأكبر في تاريخ المعرض بمساحة عرض 85,000 متر مربع ومشاركة 2,350 عارضاً من 55 دولة.

ويوفر معرضا «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من جميع أنحاء العالم، الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات والجلسات وورش العمل والفعاليات المتخصصة التي تستضيف خبراء ومختصين عالميين لمناقشة تطوير وتوسيع آفاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يوفر المعرضان منصة فريدة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات للترويج لمنتجاتها وخدماتها، والالتقاء بالمسؤولين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة.