«اتحادية الكهرباء» تستعرض مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، خلال مشاركتها في النسخة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» مبادراتها ومشاريعها في مجال توفير احتياجات سكان شمال الإمارات من الماء والكهرباء، وتوجهاتها نحو الطاقة النظيفة والمتجددة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ويأتي هذا ضمن مشاركة الهيئة في فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي، الذي يضم معرض «ويتيكس»، ومَعرَض دبي للطاقة الشمسية.

وقال محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «نعمل في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على تكريس التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار تحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات في استدامة البيئة والحفاظ عليها من خلال إطلاق العديد من المشاريع والاستراتيجيات في المناطق الشمالية، التي تعتمد بشكل كلي على تقنيات توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وتحلية المياه من خلال تقنيات التناضح العكسي».

وأضاف صالح: «توجيهات قيادتنا الرشيدة في التحول نحو الطاقة النظيفة تشكل خطة عمل بالنسبة لنا في الهيئة من خلال إطلاق العديد من المشاريع المهمة في هذا الإطار، مؤكداً التزام الهيئة بشتى الجهود المبذولة في هذا الشأن وتطبيق الاستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من أجل حاضر مستدام ومستقبل أخضر يخدم المواطن والمقيم».

ويستعرض جناح الهيئة في «ويتيكس» معرض دبي للطاقة الشمسية نماذج ثلاثية الأبعاد لمشاريع المياه والكهرباء في الإمارات الشمالية، التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما ستعرض الهيئة عبر جناحها الخاص للمتعاملين كيفية الحفاظ على الموارد، وتقليل معدلات استخدام الطاقة والمياه عبر نشاط تفاعلي، فضلاً عن مشروع الحائط الذكي، ومبادرة إنشاء 50 محطة شاحن أخضر للسيارات الكهربائية في المناطق الشمالية، والتي تشمل كلاً من الشاحن متوسط السرعة في بعض المباني الحكومية، والمولات وبعض المستشفيات، والشاحن السريع الذي يتم تركيبه على الطرق السريعة ومحطات الوقود.

يشار إلى أن رؤية ورسالة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تتمثل في تكريس الريادة في تقديم خدمات الكهرباء والماء للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق النمو المستدام، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في المناطق، التي تشرف عليها بالدولة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء.