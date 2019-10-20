«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» يسلط الضوء على تعزيز الأمن المائي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن مشاركته في الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس».

ويستعرض البرنامج خلال مشاركته في معرض «ويتيكس» إنجازاته العلمية والبحثية في مجالات الاستمطار، ويبرز الدور الرئيسي الذي تقوم به عمليات الاستمطار للإسهام في تعزيز الأمن المائي العالمي.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «يسرنا المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يسهم بشكلٍ كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ووجهة رئيسية تستقطب كبار القادة وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا المياه والطاقة والبيئة».

وأضاف: «تأتي مشاركة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» لتسليط الضوء على الإسهامات التي تقدمها عمليات الاستمطار لضمان أمن المياه، وأهمية تطوير أبحاث وعلوم الاستمطار وتوظيفها لتحقيق ذلك، فمن خلال القيام بدور رائد عالمياً في النهوض بهذا المجال العلمي المهم للغاية، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لأولئك الذين يعانون من مشكلة شحّ المياه حول العالم».

وبيّن مدير المركز الوطني للأرصاد أن تجربة دولة الإمارات تعتبر رائدة في المنطقة، ولها الأسبقية في تنفيذ عمليات الاستمطار، موضحاً حرص البرنامج على المشاركة في المؤتمرات والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة والمتخصصة في هذا المجال، وأشار إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج عام 2015 من أجل تشجيع العلماء والباحثين وتطوير عمليات الاستمطار على المستوى العالمي وجعلها أكثر كفاءة، ما يسهم في الأمن والاستدامة المائية.

ويُطلِع برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، المبادرة البحثية العالمية التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويديرها المركز الوطني للأرصاد، خلال مشاركته في المعرض، الحضور على المشاريع الرائدة التسعة للحاصلين على منحة البرنامج في دوراته الثلاث، والإنجازات التي حققوها والتطورات التي شهدتها تلك المشاريع البحثية وكيفية إسهامها في تعزيز وتطوير عمليات استمطار السحب من خلال توظيف أحدث التقنيات بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة في مواجهة خطر شح المياه.

وقالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «يعد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» منصة ممتازة للالتقاء بقادة وخبراء قطاعات المياه والطاقة والبيئة، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة بها، ونركز من خلال جناحنا في المعرض على توسعة نطاق التعريف ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وإبراز إنجازاته في دفع عجلة الجهود البحثية العالمية في مجال الاستمطار، حيث بات نقص المياه وضرورة ضمان أمنها من المواضيع التي تتطلب تضافر الجهود لتأمين حلول داعمة ومجدية وفعّالة بالاعتماد على التطور التكنولوجي الحديث وباستخدام تقنيات مبتكرة مثل الاستمطار باعتبارها رديفاً مهماً لمصادر المياه الأُخرى».