نقص الثقافة أبرز تحديات اكتشاف سرطان ثدي الرجال

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أكد فريق القافلة الوردية خلال فعالية الفحص المجاني الذي نظمته في منطقة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، أن قلة الثقافة لدى الرجال تمثل أبرز تحديات اكتشاف المرض مبكراً، نظراً لنقص المعلومات لديهم بأن سرطان الثدي محتكر على السيدات، مشيرة إلى أن اكتشاف مرض سرطان الثدي لدى النساء عن طريق الماموغرام يقلل عدد الوفيات بنسبة 20 ــ 30% للنساء فوق سن الخمسين عاماً.

وأكدت الدكتورة رحاب محمد بمستشفى الكويتي في مدينة الشارقة، أهمية الكشف المبكر الذاتي للنساء شهرياً في المنزل، بالإضافة للفحص الإكلينيكي من قبل الطبيب المختص كجزء من الفحوصات الدورية للحفاظ على الصحة وينصح به إذا كان هناك تغيير تشعر به السيدة في الثدي، ويكون ذلك كل 3 أعوام بدءاً من سن 20 عاماً وكل عام بعد سن الأربعين، من خلال الماموغرام لاكتشاف أي تغيير أو كتلة في الثدي والتي يصعب الإحساس بها، ومن 35 عاماً إذا كان للمرأة تاريخ عائلي بالإصابة بسرطان الثدي أو المبيض.

وأشارت إلى أن اكتشاف مرض سرطان الثدي عن طريق الماموغرام يقلل عدد الوفيات بنسبة 20 ــ 30% للنساء فوق سن الخمسين عاماً، مشيرة إلى أن طرق الوقاية من المرض تشمل اتباع نظام غذائي صحي ونمط صحي وممارسة الرياضة يومياً، وتجنب الشحوم المشبعة وزيادة الوزن والضغوطات النفسية، والامتناع عن التدخين.

وأكدت، أهمية عدم خوف النساء خلال الفحص الذاتي في حال اكتشاف أية كتلة بالثدي لأن كل 8 من 10 كتل تكون حميدة، ولذلك يجب استشارة الطبيب، حيث يساهم الكشف المبكر في علاجها بنسبة 98% وكأنها لم تكن.

74 حالة

وأشارت جميلة إبراهيم ممرضة القافلة الوردية، إلى أن القافلة التي تأسست عام 2011 تحت رعاية وبدعم وتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، توفر الفحوصات ماموغرام وفحوصات طبية للنساء والرجال من فوق سن 20 عاماً.

وأضافت: تتحرك القافلة بحسب الحجوزات من الجهات التي توفر الدعم المادي الذي يتم استثماره في علاج الحالات المكتشفة خلال تلك الحملات منذ عام 2011 والبالغ عددها 74 إصابة من أصل 64062 حالة تم فحصها سريرياً بالمجان في مختلف مناطق الدولة، وساهم الدعم في توفير العناية لتلك الحالات للتغلب على المرض، وهم يعيشون حياة صحية وإيجابية.

وأكدت، أن صدر الإنسان من الجنسين الرجال والنساء يتكون من خلايا وأنسجة من 15 إلى 20 فصاً .