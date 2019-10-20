المقار الانتخابية ببلديات الشارقة تفتح أبواب الترشح لعضوية الاستشاري اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تفتح المقار الانتخابية لعضوية المجلس الاستشاري بالشارقة، اعتباراً من اليوم وحتى 22 من أكتوبر الجاري، أبواب التسجيل في تمام الساعة 8 صباحاً حتى الخامسة مساءً، وعلى مدار 3 أيام متواصلة، لاستقبال المرشحين والمرشحات الراغبات في دخول السباق الانتخابي، كل وفق دائرته الانتخابية، وذلك في كل من مقار بلديات إمارة الشارقة، وهي بلدية مدينة الشارقة وبلدية مدينة الذيد وبلدية مدينة خورفكان وبلدية مدينة كلباء وبلدية مدينة دبا الحصن وبلدية منطقة المدام وبلدية منطقة مليحة وبلدية منطقة الحمرية وبلدية مدينة البطائح.

مقاعد

وقد تم تخصيص 25 مقعداً، يتم الحصول على عضويتهم بالانتخاب، وتم تحديد 9 مقاعد لمدينة الشارقة، و3 مقاعد لمدينة الذيد، و3 لمدينة خورفكان، و3 لمدينة كلباء، ومقعدين لمدينة دبا الحصن، ومقعدين لمدينة المدام، ومقعد لمدينة الحمرية، ومقعد لمدينة مليحة، ومقعد لمدينة البطائح، فيما بلغ عدد المتقدمين للترشح في الدورة الماضية من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، 270 مرشحاً، شاركوا في العرس الانتخابي، وساهموا في وضع أبجديات العمل البرلماني في إمارة الشارقة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتم تجهيز المقار الانتخابية بكافة الخدمات اللوجستية، لتسهيل عملية التسجيل لكافة المرشحين بكل سهول ويسر وشفافية.

وعن شروط التسجيل، يجب ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة (أي أن يكون من مواليد 20 نوفمبر 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة.