تحديث برنامج التحصين الموسع وجداول التطعيمات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، أنه تم تحديث برنامج التحصين الموسع، بما في ذلك جداول تطعيمات الأطفال والمرحلة الدراسية، مشيراً إلى أنه تم تحديث برنامج التحصين دورياً، استناداً إلى الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، والتوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية العليا للتحصين، والمجموعة الوطنية الفنية الاستشارية للتحصين.

ووفقاً للتحديث الجديد، سيتم أولاً: إعطاء ثلاث جرعات من لقاح المكورات الرئوية المرتبطة في عمر الشهرين و4 أشهر و6 أشهر، وتلغى الجرعة الرابعة التي كانت تعطى في عمر 18 شهراً، ثانياً: استبدال جرعة لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي والهيموفيليس إنفلونزا ب «اللقاح الرباعي»، والتي تعطى في عمر 18 شهراً بجرعة من اللقاح الذي يحتوي على (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي والهيموفيليس إنفلونزا ب وفيروس شلل الأطفال) ـ Hib-IPV.

لقاح

ووفق التحديث ثالثاً: استبدال جرعة لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي (اللقاح الثلاثي البكتيري غير الخلوي)، والتي تعطى في الصف الأول، بجرعة من لقاح (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي وفيروس الأطفال) DTaP-Hib_IPV. ورابعاً: إدراج لقاح المكورات السحائية رباعي التكافؤ (MCV4)، لجميع طلبة الصف الحادي عشر، وخامساً: إدراج لقاح فيروس الورم الحليمي تساعي التكافؤ (HPV9) لطلبات الصف الثامن.

نظام إلكتروني

سادساً: يستمر إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي رباعي التكافؤ (HPV4)، لطالبات الصف الحادي عشر، لثلاثة أعوام دراسية على التوالي 2019 /‏‏‏2020 و2020/‏‏‏2021 و2021/‏‏‏2022، وسابعاً: تسجيل جميع التطعيمات التي يتم إعطاؤها عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتطعيمات المتوفر على موقع دائرة الصحة أبوظبي.

ويتم التبليغ في حال الاشتباه بحالات الآثار الجانبية للتطعيم عبر النظام الإلكتروني الخاص بالآثار الجانبية الناتجة عن التطعيم (AEFI)، على الرابط المتوفر على الموقع الرسمي لدائرة الصحة.