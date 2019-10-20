جامعة الشارقة تناقش إنجازاتها خلال اجتماع مجلسها الاستشاري

المصدر: الشارقة - وام

ناقش أعضاء المجلس الاستشاري الأكاديمي لجامعة الشارقة عدداً من الموضوعات والخطط المستقبلية للجامعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس المجلس الاستشاري، وبحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وممثلين عن أعضاء الهيئة التدريسية، وممثلين عن طلبة الجامعة من مختلف الكليات.

وأشار مدير الجامعة إلى العديد من المشروعات الإنشائية التي يتم العمل بها داخل مباني الجامعة حالياً، التي جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، لجعل الجامعة وكل مبانيها بيئة علمية وأكاديمية متطورة وصديقة للبيئة، واستخدام كل التقنيات الحديثة في أنشطتها التدريسية والتعليمية، بالإضافة إلى بنيتها التحتية التي تشجع الطلبة على ممارسة كل الأنشطة اللاصفية والرياضية. كما أشار مدير الجامعة إلى التطور المستمر الذي تشهده الجامعة على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن الجامعة الآن وطبقاً لأحدث التصنيفات العالمية في المرتبة الثالثة على الجامعات العاملة على أرض الدولة، وهي الأولى على هذه الجامعات أيضاً في خدمة المجتمع المحلي والتعاون مع كل الهيئات والدوائر، وكذلك من حيث عدد الطلبة الدراسين بها الذين بلغ عددهم حالياً ما يقارب 15500 طالب وطالبة، منهم أكثر من 2000 طالب في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، يدرسون 107 برامج أكاديمية معتمدة.

بعد ذلك بدأت الجلسة الإجرائية للمجلس برئاسة الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، مستعرضاً جدول أعمال المجلس، واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق واختيار أمين سر المجلس في دورته الحالية. ثم تمت مناقشة واستعراض العديد من الإنجازات التي تمت بالجامعة خلال الفترة الحالية.

وتناول ديفيد كارتر مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، المحاور العامة التي تتناولها الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019/‏2024، والتي تشمل: محور التعليم والتعلم، ومحور البحث العلمي، ومحور الصناعة والمجتمع، ومحور الابتكار، ومحور حياة الطالب الجامعي، ومحور أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

كما استعرض الدكتور عصام الدين عجمي عميد ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد، تقريراً عن إنجازات الجامعة والتطورات الأخيرة في عدد البرامج الدراسية التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية التي تطرحها.