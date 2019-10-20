18 جهة ألمانية تستعرض أحدث حلول الطاقة والمياه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة كبرى الجهات الحكومية والشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة والمياه في الدورة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2019، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتشارك 18 جهة وشركة ألمانية رائدة في المعرض، من بينها شركة سيمنس والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الألماني لصناعة المعارض التجارية واتحاد الهندسة الألماني.

ويحتضن الجناح الألماني في المعرض أبرز المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجالات تكامل الشبكة الذكية والأتمتة والبيانات الكبيرة (Big Data) والطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية المركزة (CSP) وإدارة الأصول والحلول الذكية للمناطق ومعالجة المياه وتوزيعها ومختلف تقنيات الري ومعدات التبريد والتدفئة والمضخات المتنقلة والثابتة والخزانات والكابلات والصمامات وحلول الحد من التسرب واختبارات المياه ومعالجة المخلفات على أنواعها ومحطات الطاقة الهوائية والكيماويات واللدائن الحرارية والتوربينات، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «تسعدنا مشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية الواسعة في ويتيكس 2019، والتعاون المستمر القائم بين الهيئة والشركات الألمانية، بما يحقق أهداف المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سموه لجعل دبي مركزاً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير 7% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050، ويعكس حرص العارضين على المشاركة السنوية في المعرض نجاح ويتيكس في تحقيق أهدافه المتعلقة بتعريف السوق بآخر التقنيات والحلول في هذه القطاعات الحيوية وعقد الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف على أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة».

وأردف: «تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى توفير بيئة أعمال مثالية خلال معرض ويتيكس لعقد اللقاءات بين الرعاة والعارضين والزوار.

وتقدم الهيئة على مدى أيام المعرض الثلاث شتى أنواع الخدمات المبتكرة والفرص الاستثنائية لضمان توفير بيئة أعمال مثالية تتيح للمشاركين والزوار وكل المعنيين الاستفادة القصوى من المعرض الذي يوفر منصة تجمع المصنعين ومزودي الخدمات مع المسؤولين وصناع القرار والمشترين التجاريين في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، وعلى مدى 20 عاماً شهد المعرض إطلاق العديد من التقنيات المبتكرة لأول مرة في المنطقة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية وشراكات مهمة والإعلان عن مشاريع عملاقة غيرت مشهد صناعة الطاقة إقليمياً وعالمياً».