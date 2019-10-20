500 طالب وطالبة يشاركون في لقاء بمدينة العين

المصدر: العين - داوود محمد

شارك أكثر من 500 طالب وطالبة من طلاب مدينة العين المواطنين المتميزين علمياً في الصف الثاني عشر، في اللقاء التعريفي الذي نظمه مكتب البعثات الدراسية في ديوان شؤون الرئاسة، والذي أقيم في قاعة المبنى الهلالي في جامعة الإمارات، بحضور محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة مكتب البعثات في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من القيادات الأكاديمية والتربوية وأولياء أمور الطلبة، حيث أقيم أولاً لقاء خاص بالطالبات تلاه لقاء ثانٍ للطلبة.

وأكد محمد سالم الظاهري أن هذا اللقاء التعريفي الدوري السنوي يأتي في إطار جهود مكتب البعثات الدراسية في ديوان شؤون الرئاسة، بهدف تعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرنامج المنح الداخلية، ومنحة الأرصاد الجوية، ومزايا هذه المنح، وإجراءات التقديم إليها، إضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات التقديم للجامعات العالمية داخل الدولة وخارجها، ويقوم مكتب البعثات، من خلال فريق عمل مختص، بالعمل على استقطاب نخبة من الطلبة المواطنين المتميزين، من خريجي الثانوية العامة، وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم من خلال التعريف بمتطلبات، وحاجة سوق العمل من كل التخصصات الأكاديمية التي تلبي متطلبات مشاريع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كل المجالات وفريق الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وكذلك تعريف الطلبة بالمزايا الخاصة لتلك البعثات سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج.