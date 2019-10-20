«أبوظبي للسلامة الغذائية» تنفذ 12.7 ألف ساعة تدريبية

المصدر: أبوظبي- وام

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 12.768 ألف ساعة تدريبية لموظفيها، وفق خطة التدريب والتطوير السنوية الداخلية، والتي ضمت 33 برنامجاً تدريبياً تم تقديمها من خلال موظفين ذوي كفاءة عالية لنقل المعارف والخبرات، واستفاد منها أكثر من 654 موظفاً، وذلك ضمن الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير الموارد البشرية وتمكين كوادرها استناداً إلى الكفاءات المطلوبة، وبالتالي قياس أثر برامج التدريب والتطوير ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة «انطلاقاً من سعينا نحو النهوض بقدرات وكفاءات فرق عملنا بادرت الهيئة بداية العام الجاري 2019 بإعداد وتنفيذ 806 دورات تدريبية لتطوير مهارات جميع موظفيها من الفئات غير الإشرافية لتمكينهم من تلبية احتياجات الوظائف ومجالات العمل المستهدفة بأفضل نسق، وبما يلبي توقعات وطموحات أصحاب العلاقة من متعاملين وشركاء إلى جانب تدريب 79 موظفاً وحصولهم على شهادات تخصصية في مجالات عدة منها المالية والعقود والمشتريات وإدارة الموارد البشرية والمرافق والخدمات والتدقيق الداخلي عوضاً عن التحاق 1003 موظفين من الهيئة بمنصة التعليم الإلكتروني.