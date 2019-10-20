«مكافحة المخدرات» يبحث تصعيد حملات ضبط المروّجين والمهربين

المصدر: دبي ـ البيان

استعرض مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة الذي ترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس المجلس، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتضمن تقليل فرص عرض المخدرات وخفض الطلب عليها، وتوحيد الجهود الوطنية تحت مظلة استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات، ووضع ومتابعة المشاريع والبرامج الوقائية، وتصعيد حملات ضبط المروجين والمهربين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المكافحة.

إشادة

وأشاد معاليه في اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بالجهود التي تبذلها فرق العمل في المجلس في إعداد الاستراتيجيات والدراسات والأفكار والأساليب الإبداعية التي تصب في جهود المكافحة والتصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، وضبط مرتكبيها، وكشف أساليبهم وجرائمهم الخبيثة قبل استفحالها وتفشيها.

حضر الاجتماع الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل في الدولة، والعميد عبدالرحمن العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

كما اطلع المجلس على تقرير حول ضرورة مراقبة مستخلصات بعض المواد التي يتم إنتاجها من أنواع المخدرات ويدخل استخدامها في الأدوية أو المكملات الغذائية، ويمكن إساءة استخدامها وتعاطيها كبديل عن المخدر.

كما اطلع المجلس على مركز المؤهلات الأمنية، لتطوير مهارات ومؤهلات العاملين في مجال مكافحة المخدرات حسب منظومة المؤهلات المهنية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بالإجراءات المتخذة من فرق مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، ومؤشرات الضبطيات التي سجلت من مختلف المنافذ.

تعزيز الأمن

اطلع المجلس على نظام المركز الوطني للاستعلام المُبكر الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، واتخاذ الإجراءات الضرورية، ومنع ارتكاب جرائم المخدرات قبل وقوعها، من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن أصحاب السوابق في قضايا المخدرات وتاريخهم الإجرامي.