54499 ساعة تطوّع نفذتها شرطة دبي ضمن 17 مبادرة مجتمعية في 2018

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على إحصائيات إدارة العلاقات المجتمعية للعام 2018، حيث وقعت شرطة دبي 53 مذكرة ووصل عدد شركاء شرطة دبي 164 شريكاً، في حين بلغ عدد المبادرات المجتمعية التي تم اعتمادها 17 مبادرة، بينما بلغ عدد المتطوعين 1675 متطوعاً والفرصة التطوعية 101 فرصة بواقع 54499 ساعة تطوع، وبلغ عدد الفعاليات المنفذة في الأيام العالمية والوطنية 16 فعالية استفاد منها 1675 مستفيداً.

بينما وصل عدد المستفيدين في برنامج تدريب طلبة الجامعات والكليات والمعاهد 239 مستفيداً، فيما بلغت مذكرات التفاهم 54 مذكرة، ووصل عدد المكرمين من الطلبة المتفوقين من أبناء العاملين في القوة 99 طالباً، وبلغ عدد زوار متحف شرطة دبي 1260 زائراً، وبلغت نسبة رضا الشركاء 95.5%.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لإسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد محمد راشد، مدير إدارة المراسم والتشريفات، والعقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش.

257 شريكاً

كما تم استعراض شركاء القيادة العامة لشرطة دبي من خلال مذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد الشركاء 257 شريكاً موزعين على العديد من المجالات منها الأمني، الخدمي، الإداري، المروري.

واطلع اللواء المري على منهجية الشراكة التي تضمنت استحداث آلية أوزان الشركاء، وتحديث آلية تقييم الشركاء، واستحداث الشراكات الداخلية، وتحديث استمارة حصر الشركاء، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية لقسم الشراكة ومنها برنامج الشراكة الذكي، ومشروع الشركاء القانونيين، وملتقى الشراكات على مستوى حكومة دبي.

أما بالنسبة للجوائز المحلية تتمثل في حصول الإدارة العامة لإسعاد المجتمع على المركز الأول في فئة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم لعام 2016، وذلك في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بينما الجوائز العالمية تتمثل في الحصول على الميدالية البرونزية في الجائزة البريطانية للمسؤولية لعام 2019.

الهوية المؤسسية

كما اطلع اللواء المري على إحصائيات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، حيث قامت الإدارة بتسجيل العلامة المؤسسية الجديدة وشعار شرطة دبي كعلامات مسجلة بوزارة الاقتصاد، وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي، والمشاركة في 28 معرضاً.

موسوعة غينيس

دخلت القيادة العامة لشرطة دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحطيم الرقم العالمي لسحب باخرة، والرقم العالمي لسحب طائرة بواسطة العنصر النسائي وذلك في العام 2018، بينما دخلت الموسوعة في العام 2017 من خلال تحطيم الرقم العالمي في عدد المؤدين لتمارين «بيربي»، والرقم العالمي لسحب طائرة بواسطة «رجال»، والرقم العالمي في سباق الكراسي المتحركة.