مجلة فرنسية: الإمارات لديها أفضل العلماء في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «جي ئي أو» الفرنسية أن الإمارات لديها أفضل العلماء في العالم. ونشرت المجلة الشهرية المتخصصة في شؤون الطبيعة والبيئة تقريراً خاصاً في أحدث أعدادها عن الإمارات، باعتبارها مثالاً للدول التي تستخدم العلم في مكافحة ظروف البيئة القاسية.

وأوضح التقرير أن الإمارات لديها مناخ شديد الحرارة، وتعاني من شح الأمطار، حيث تقل كمية الأمطار التي تسقط عليها عن عُشر الأمطار التي تسقط على فرنسا، إلا أن علماءها، الذين وصفهم التقرير بــ «العباقرة»، يساعدونها على مواجهة الظواهر الطبيعية غير العادية، بدلاً من خضوعها لهذه الظواهر ومعاناتها من تأثيرها السلبي.

وأفاد التقرير بأن جهود علماء الإمارات في مكافحة الحرارة وندرة المطر تعتمد على حلول تمزج بين الأفكار فائقة الحداثة والأدوات القديمة التراثية، وأضاف أنه من الممكن تطبيق هذه الحلول في فرنسا.