هزاع بن زايد يدشن مشروع الهير السكني في العين

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن هزاع بن زايد اليوم مشروع الهير السكني في منطقة العين، بمواصفات "الحي الإماراتي"، التي تهدف إلى إقامة مجتمعات إسكانية متكاملة، تراعي احتياجات الأسر الإماراتية بطابع عمراني يعكس الهوية المحلية، وفق أعلى مستويات الاستدامة، وبما يعزز مفهوم الترابط المجتمعي بكثافات سكانية منخفضة ومدروسة.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي فإن يتكون المشروع الهير السكني الذي أنجزته هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع "مساندة" من 300 فيلا سكنية للمواطنين، على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بتكلفة 687 مليون درهم، ويقوم على توفير بيئات جاذبة وآمنة تضم مرافق متكاملة مثل المدارس والمراكز التجارية والمتنزهات والمساجد وممرات المشاة.