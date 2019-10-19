ضاحي خلفان يحاضر في صفات زايد القيادية الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

ألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محاضرة في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بالعاصمة أبوظبي، بحضور العميد الركن سيف علي اليماحي، نائب القائد، كبير المعلمين بالكلية، إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة.

وتطرّق معاليه خلال محاضرته إلى مقتطفات من كتابه «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد، وهي 110 صفات قيادية». وركّز معاليه على الصفات القيادية الاستثنائية للأب المؤسس، رحمه الله.

وتناول معاليه كيف واجه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التحديات الكبيرة التي كانت في بداية مسيرة الاتحاد، واستطاع بحكمته وحنكته وإصراره التغلب عليها، وإنجاح المسيرة الاتحادية.

وعدد معاليه عناصر قيام الدولة التي استند إليها الشيخ زايد قبل الاتحاد، والتي مكنته من تأسيس الدولة القوية، وأهمها مكانة وحجم إمارة أبوظبي وعدد سكانها، وقوتها الاقتصادية.

وأشار معاليه إلى دور الشيخ زايد في ترسيخ الهوية الوطنية والمبادئ الأساسية التي ارتكز عليها: وهي الأرض والمصير واللغة والدين والحضارة والتاريخ والثقافة والأهداف، كذلك الأفكار والقيم والمبادئ التي حولها زايد إلى واقع ملموس.

وتطرق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى العديد من الصفات الريادية التي تميز بها زايد -يرحمه الله- منها قدرته الفائقة على تهيئة الطرق الوعرة وحل المشاكل بحكمة ورجاحة عقل، والوصول إلى الأهداف لتحقيقها، وتحديد الرؤية والرسالة، والقدرة على الثبات عند المحن، والتواضع، ولديه سمة الإنجاز (لم يكن من قادة نصف الطريق)، وقوة الخطابة والإقناع.