زيارات إلى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية خلال «ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

على هامش الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي توفر الهيئة للعارضين المشاركين في المعرض جولات خاصة برفقة مرشدين إلى مشاريعها الرئيسة. ويعد المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم.

جولات

وستوفر الهيئة في 20 أكتوبر جولات إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، حيث سيتم توليد 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم. وسيساهم المجمع الذي يتم تنفيذ مراحله وفق نظام المنتج المستقل من خلال مشاريعه في توسيع استخدام دبي للطاقة الشمسية.

كما ستنطلق جولة إلى مبنى الهيئة المستدام في القوز، أكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء، وفق مقياس مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة LEED للتقييم. وبفضل تبنيه أفضل المعايير الدولية المتعلقة بالمباني الخضراء .