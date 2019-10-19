تفاهم لتطوير المدربين المواطنين الداخليين بين «طرق دبي» و«الإمارات للمستشارين»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات والمعارف في مجال تدريب وصقل واعتماد الكوادر المعنية بالتدريب في الهيئة، وخاصة المواطنين، لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة الرامية إلى اتباع أفضل المعايير في صقل خبرات ومهارات الموظفين المواطنين، بما يدعم ملف التوطين في استراتيجية الدولة.

وقع المذكرة كل من منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، والدكتور علي سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين.

قال منصور الفلاسي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة بتعزيز الشراكات مع المؤسسات والهيئات ومختلف الجهات ذات الصلة بعملها لتطوير أدائها المؤسسي وفقاً لتوجهات حكومة دبي الرشيدة بهذا الشأن، وإن المذكرة تنص على أن تعمل الهيئة على إدراج اسم الجمعية ضمن قائمة الجهات المعتمدة لدى الهيئة لتقديم البرامج التدريبية لموظفيها.

وأن تتولى الجمعية تدريب وتأهيل الاستشاريين والمدربين الداخليين المواطنين المرشحين من الهيئة ومتابعة مسارهم التدريبي، ومن ثم تسجيلهم في عضويتها وفقاً للمعايير المتبعـة والشـروط والأحكـام فـي هـذا المجال.

ترحيب

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي بن سباع المري عن سعادته وترحيب الجمعية بتوقيع المذكرة مع هيئة الطرق والمواصلات، موضحاً أنها أول اتفاقية مع جهة حكومية، وتتماشى مع استراتيجية الجمعية وتحقيق رؤيتها، وأن المذكرة تهدف إلى تعزيز أسس التعاون المشترك بين الطرفين.

مؤكداً حرص الجمعية على دعم وتعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية بما يخدم شرائح المجتمع كافة، وعلى توحيد الجهود و تطوير العمل خاصة في تدريب المدربين والاستشاريين التابعين للهيئة واعتمادهم بهدف تطوير الثقافة المعرفية وترجمة الرؤية الحكومية.