«حقائب آمنة» يمثل شرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم»

المصدر: ■ دبي - البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم» التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، بهدف تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي في القطاع الحكومي بدبي، وخلق الروح التنافسية لتحسين أداء المؤسسات، والاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات الإبداعية التي تساهم في تعزيز موقع دبي الريادي كبيئة عمل متميزة وحاضنة للإبداع والابتكار على المستوى العالمي.

وذلك من خلال مشروع «حقائب آمنة».

وجاء اختيار المشروع ليمثل شرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم» خلال ترؤس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بحضور العميد علي عتيق مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، اجتماعاً مع مبادرة «في دبي نتعلم».

ونجحت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عبر مشروع «حقائب آمنة» من رفع مستوى الرضا والسعادة لجميع المسافرين والعابرين، وعكست مدى اهتمام وحرص حكومة دبي في التحول الذكي، والرؤية الشاملة في أن تكون دبي أكثر مدن العالم أمناً وسعادة، وتقديم خدمات مبتكرة وملهمة تثري عملاء مطارات دبي، حيث تضع شرطة دبي إسعاد المجتمع وتلبية احتياجاته المحفز الأساسي والقلب النابض لعمليات الإبداع والابتكار في جميع خدماتها.