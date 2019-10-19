الشارقة تتسلم جائزة اليونيسف للمدن الصديقة للأطفال واليافعين

المصدر: ■ الشارقة - البيان

تسلم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، جائزة «المدن الصديقة للأطفال واليافعين» التي فازت بها إمارة الشارقة.

والتي نظّمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على هامش القمة العالمية الأولى للمدن الصديقة للأطفال واليافعين، يوم أمس الخميس في مدينة كولون بألمانيا، التي عقدت من 15 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وفازت الشارقة في فئة «الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل» عن مشروع «الشارقة صديقة للطفل» من بين 227 مشروعاً تم تقديمها عبر فئات الجائزة الست، وتسلم الجائزة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، من سيباستيان ليون، المدير التنفيذي ليونيسف في فرنسا.

وانطلق مشروع «الشارقة صديقة للطفل» في 2011 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مكتب الشارقة صديقة للطفل، الجهة المسؤولة عن المشروع، بهدف تأسيس حياة صحية للأطفال من خلال توفير بيئة داعمة ومساندة للأمهات المرضعات وتشجيع الرضاعة الطبيعية لما تحمله من فوائد للأم والطفل.

ونجح المشروع في استحداث مفهوم «مدينة صديقة للطفل»، بعد تنفيذه لأربع مبادرات تطبّق مجتمعة للمرة الأولى على مستوى العالم، وهي «مرافق صحيّة صديقة للطفل» (تبعاً للمبادرة العالمية «مستشفيات صديقة للطفل»).

إضافة إلى ثلاث مبادرات مجتمعية: «أماكن عامة صديقة للأم والطفل»، و«مؤسسات صديقة للأم»، و«حضانات صديقة للرضاعة»، لتأخذ الشارقة معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف» في ديسمبر 2015 كأول «مدينة صديقة للطفل» في العالم.

وقد شارك مكتب الشارقة صديقة للطفل في الدورة الأولى من أعمال القمة، إلى جانب أكثر من 550 من رؤساء البلديات والقادة المحليين والخبراء وأطفال من أكثر من 60 دولة حول العالم، ضمن ثلاث جلسات رئيسة تناولت المشاركة المجتمعية للأطفال، وحقوق الطفل والتخطيط الحضري.

ريادة مختلف المجالات

أكد الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن ما حققته إمارة الشارقة خلال السنوات الماضية باعتبارها مدينة صديقة للطفل وصديقة للبيئة ومدينة الثقافة والعديد من الألقاب التي كانت من نصيبها، ما كان ليتحقق لولا التخطيط والعمل الجاد الممزوج بحكمة وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.