عبدالله بن زايد: تعرفوا على شباب الإمارات المشاركين في «فيرست جلوبال»

المصدر: ■ دبي ـ البيان

دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى التعرف على شباب الإمارات الذين سيمثلون دولة الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال دبي» الأسبوع المقبل.

ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» فيديو لأعضاء الفريق الإماراتي السبعة القادمين من حتا ودبا الفجيرة وهم يواصلون استعداداتهم للمشاركة في أكبر حدث للروبوتات في العالم برفقة 190 دولة.

ويجمع أعضاء الفريق الإماراتي المكون من 5 فتيان من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا، وفتاتين من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، قاسم مشترك واحد وهو الشغف بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال رحلة تعلمهم لبناء الروبوتات اكتشفوا أنفسهم وشخصياتهم ومهاراتهم الأخرى وما الذي يحبونه ويسعون إلى تحقيقه، إذ يعرف حمد سعيد من الصف الحادي عشر الآن يقيناً أنه يريد أن يصبح مهندس ميكانيك، أما شوق سعيد الظنحاني وهي تدرس الشهادة الثانوية العلمية فترغب في دراسة الذكاء الاصطناعي، فيما تطمح شيخة علي الصريدي من الصف الحادي عشر، لدراسة هندسة الفضاء أو تكنولوجيا المعلومات.

واختار عبدالله جودت من الصف العاشر لنفسه مجال البرمجة، وربما يتخصص في الأمن السيبراني، أما عبدالرحمن عبدالله وغازي سالم ومحمد ياسر فقد وعوا التغيرات التي طرأت على شخصياتهم من خلال اكتساب مهارات التواصل وحل المشكلات والتخطيط والتنسيق، والتفكير الاستراتيجي والقدرة على الانفتاح على الثقافات.

ومع أقل من أسبوع على إنطلاق تحدي فيرست جلوبال العالمي، عبر دين كامين مؤسس فيرست جلوبال عن إمتنانه لمدينة دبي لاستضافة النسخة الثالثة من التحدي بتواجد 191 دولة من كل أنحاء العالم وتحت هدف واحد هو حماية المحيطات.