«الهلال الأحمر» تكرّم 37 متعافية من سرطان الثدي بالعين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بفرعها في مدينة العين وبالتعاون مع جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان وجمعية أصدقاء السرطان في الشارقة مساء أمس الأول وتزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي حفلاً لتكريم 37 سيدة من المتعافيات من مرض سرطان الثدي.

وذلك بحضور كليثم الشامسي مديرة مركز العين بالإنابة، وعدد من رؤساء أقسام هيئة الهلال في العين، إضافة إلى نخبة من الضيوف، وعدد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي. وفي هذا الإطار قالت كليثم الشامسي في حديثها إلى: «البيان»: «تحرص هيئة الهلال الأحمر عموماً على تنظيم المبادرات والأنشطة التي من شأنها أن تعود بالنفع على شتى الشرائح المجتمعية.

ويأتي تنظيمنا لهذه الفعالية تأكيداً على أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وبالتالي العلاج المبكر هو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض، كلما تم اكتشاف المرض مبكراً كلما زادت فرص النجاة.