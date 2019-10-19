«بيئة الشارقة» تكرّم المشاركين في مبادرة الحملة الجبلية الخامسة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم فرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في خورفكان، المشاركين في مبادرة الحملة الجبلية الخامسة لمرتادي المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية، التي استهدفت موظفي الدوائر الحكومية والمتعاونين وطلبة المدارس بمدينة خورفكـان.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «يهدف برنامج الحملة إلى المساهمة في تنمية الوعي بأهمية تبني ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية، وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية، والمحافظة على المظهر الحضاري، ومنع تشويه الجبال بالرسومات أو الأعلام، وإعادة التوازن البيئي وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية».