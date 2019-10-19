تخريج 4 دورات متخصصة في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، دورتين تخصصيتين أمنيتين في المطارات، هما: دورة أمن المطارات التأسيسية بمشاركة 30 منتسباً، ودورة إدارة الأزمات في المطارات بمشاركة 9 منتسبين من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وأكد العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية، خلال حفل التخريج بمقر المديرية، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم. كما نظمت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية دورة إدارة حرائق أنفاق الطرق والطرقات السريعة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية، ودورة التحقيق في الجرائم الجنسية بالتعاون مع الشرطة الكورية.