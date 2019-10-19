مركز شرطة جبل علي يكرّم مواطناً لتعاونه

المصدر: دبي - البيان

كرّم العميد الدكتور عادل محمد السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، بحضور نائبه العقيد سلطان العويص، المواطن سيف محمد علي أحمد، في مقر عمله في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لتعاونه مع مركز شرطة جبل علي.

وأكد العميد السويدي أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، وحرصهم على التعاون مع رجال الشرطة وذلك إيماناً منهم في الحفاظ على الأمن والأمان. وحضر التكريم كل من المقدم جمال إبراهيم علي من مركز شرطة بر دبي، ومحمود محمد أمين، المدير التنفيذي لإدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعيسى عيد بن تركية مدير إدارة الأمن، وإبراهيم الحمادي، مدير أول الأمن، ومطر بن جرش، مدير أمن.