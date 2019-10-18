باخرة إماراتية تحمل مشتقات نفطية دعما لكهرباء حضرموت ترسو بميناء المكلا

المصدر: وام

رست على رصيف ميناء المكلا باخرة المشتقات النفطية الثالثة على التوالي و على متنها 7200 طن لتري من مادة المازوت والمقدمة من دولة ‎الامارات العربية المتحدة دعما لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت و وقوفا إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

و تقدم المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في محنته .. و أشاد بالأيادي البيضاء لدولة الإمارات في الساحة اليمنية و التي ستبقى آثارها خالدة في ذاكرة المحافظة و أهلها.

و أوضح الدكتور خالد العكبري مدير عام شركة النفط فرع ساحل حضرموت أن هذا الدعم النفطي من شأنه تعزيز الطاقة الكهربائية في المحافظة عبر زيادة الطاقة التشغيلية لمحطات الوقود .. و عبر عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.

في حين نوه المهندس عبدالله حمران المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت بدعم الإمارات المتواصل لمحافظة حضرموت خاصة و المحافظات اليمنية المحررة بوجه عام تخفيفا لمعاناة سكان حضرموت عبر تعزيز وتحسين الطاقة الكهربائية.

من جانبه أوضح حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت - الذي كان في استقبال الباخرة إلى جانب عدد من المسؤولين اليمنيين - أن هذه الباخرة تأتي دعما لقطاع الكهرباء في حضرموت لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي وتطبيعا لحياة سكانها بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.