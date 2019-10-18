استعراض ابتكارات الشركات الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

استكملت هيئة كهرباء ومياه دبي، تحضيراتها لاستضافة 22 شركة إيطالية رائدة مشاركة في الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019».

ويعد الجناح الإيطالي ثاني أكبر جناح في المعرض، إذ تصل مساحته إلى 378 متراً مربعاً، ويستعرض ابتكارات الشركات الإيطالية في تكنولوجيا المياه والطاقة.

إضافة

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «دور المعرض في تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحماية البيئة».

مكانة

وقال سعيد الطاير: «يثبت «ويتيكس» عاماً بعد عام، مكانته العالمية، بوصفه معرضاً عالمياً متخصصاً وشاملاً ومتكاملاً في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات والتنمية الخضراء، وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويحصد سنوياً نجاحاً كبيراً على مستوى الجمهور والرعاة والعارضين والمشاركين من جميع أنحاء العالم».

استدامة

وأضاف : «نسعى من خلال هذا الحدث المهم، إلى رفد الجهود الوطنية والعالمية في مجال الاستدامة، وترسيخ بيئة الدولة الجاذبة للاستثمارات، ومزاياها التنافسية التي تجعل منها وجهة الأعمال الأولى في المنطقة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «إن «ويتيكس» يشكل فرصة مثالية أمام الشركات المشاركة، لإبرام الشراكات والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في أسواق المنطقة».

سياسات

ومن جانبه، قال جيانباولو برونو، المفوّض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وباكستان: «في السنوات الأخيرة الماضية، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، تحديد سياسات الطاقة والبيئة لديها.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن هدف الوصول إلى نسبة 50 % في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف التحركات المستمرة، بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ونحن نحظى بالخبرة الإيطالية التي تمكننا من مواجهة التحديات في المنطقة، والإسهام في تلبية متطلبات العالم». وتستعرض الشركات الإيطالية، 6 منها تشارك للمرة الأولى، مجموعة من منتجاتها المبتكرة في قطاعات معالجة المياه وإعادة التدوير وتوليد الطاقة وتجديدها، علاوة على أنظمة التحكم في الهواء، وحماية البيئة والمباني الخضراء.

بالأرقام

بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وإيطاليا في عام 2017، أكثر من 7.8 مليارات دولار أمريكي، وتجاوز 5.7 مليارات دولار في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2018، محققاً نمواً بنسبة 7.7 % في صادرات الدولة إلى إيطاليا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات، وثاني أكبر المصدرين إليها من أوروبا، وفقاً لبيانات عام 2017.

شريك تجاري

وتعد إيطاليا شريكاً تجارياً استراتيجياً لإمارة دبي، حيث احتلت العام الماضي المرتبة الـ 17 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي، بقيمة إجمالية للتجارة البينية غير النفطية، وصلت إلى 24 مليار درهم، وبنمو بنسبة 6.6 %، مقارنةً بعام 2017.