«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» منصة لتعزيز الابتكارات

المصدر: دبي - البيان

تركز الجهات الحكومية والخاصة العاملة في دبي جزءاً كبيراً من اهتمامها على إعداد شباب يتمتع بأعلى درجات الكفاءة، ليضطلع بمسؤولياته ويسهم في التنمية المستدامة.

وانطلاقاً من التزامها بتعزيز دور الشباب لقيادة جهود الاستدامة في الدولة، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تأهيل الكوادر الشابة للانخراط في عالم الاستدامة، وتلتزم باطلاعهم على الابتكارات والاتجاهات السائدة في المنطقة والعالم في مجالات استدامة الطاقة والمياه والبيئة.

وخلال الدورة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019»، خصصت الهيئة مساحة واسعة للشباب لعرض ابتكاراتهم، كما توفر لهم العديد من البرامج والفعاليات الرامية إلى إتاحة الفرصة أمامهم لإظهار إبداعاتهم في مجال استدامة الطاقة والمياه.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت منصة للإبداع وحاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم بفضل ما توفره القيادة الرشيدة من بيئة محفزة للابتكار، تدعم جهود البحث والتطوير في العلوم المتقدمة.

والاستثمار في صناعة المستقبل، انسجاماً مع أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، لتوظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية.

وأشار إلى حرص الهيئة على توفير الفرص للشباب لإطلاق طاقاتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لتطوير حلول مبتكرة ودعم الجهود العالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، وإدراكاً من الهيئة بأن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً».

أكاديمية

وتخصص الهيئة ركناً خاصاً لطلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي لعرض مشاريعهم المبتكرة، وتولي اهتماماً بالغاً بابتكارات الشباب المواطن، خصوصاً وأن الأكاديمية، التي تعد جزءاً من مجمّع «كهرباء دبي للتطوير المهني والأكاديمي»، حققت نجاحاً كبيراً، وحصدت مشاريع طلابها العديد من الجوائز المهمة وأحرزت المركزين الأول والثاني في الدورة الـ 8 من مبادرة «تنمية مهارات التعلم»، التي تدعمها حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، ضمن فئة «من فكرة إلى ابتكار».

تعزيز التوطين

وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز التوطين وإعداد جيل يواكب حكومة وفكر المستقبل من خلال التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير المواهب الوطنية وتشجيع التوطين، وإعداد جيل من المواطنين يتولى زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه.

ودعم وتشجيع الشباب ليكونوا الجيل المقبل من الخبراء والقادة في مجالات البحوث والتطوير واستشراف المستقبل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية، في إطار جهودها للمساهمة في تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات لأجيالنا القادمة.

وتعمل الهيئة على ترسيخ مفهوم الابتكار بين صفوف طلاب الأكاديمية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وذلك من خلال اعتماد الابتكار ركيزة أساسية في دراسة التخصصات الفنية والمهنية والهندسية مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وصيانة وتشغيل المعدات، والطاقة المتجددة والمستدامة.

كما توفر الهيئة البنية التحتية اللازمة، مثل قاعات التدريب والمحاضرات، وورش العمل، ومختبرات الحاسوب، وهي مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتهدف إلى تمكين الطلاب من تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية والتدريب العملي المستمر على أحدث الأدوات والأجهزة، بما يضمن مستوى عالياً لمخرجات التعلم بالأكاديمية، وتخريج أجيال إماراتية قادرة على التعامل مع جميع التحديات في مجال العمل المهني والفني.

قاعة الابتكار

وتستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي 20 جامعة إماراتية وعالمية في «قاعة الابتكار» التي تشكل جزءاً أساسياً من معرض «ويتيكس 2019»، وخصصت الهيئة القاعة لدعم شباب الجامعات عن طريق عرض أفكارهم وابتكاراتهم العلمية في المجالات المتعلقة بالاستدامة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والغاز والنفط والتكنولوجيا والتعليم والصحة وعلوم الفضاء وغيرها.

وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة، لإعداد أجيال مؤهلة تحمل على كاهلها مهمة غرس ثقافة الاستدامة في المجتمع، ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة في هذا الشأن.

مجالات

وتركز قاعة الابتكار على استعراض أهم الابتكارات في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والمياه، وعلوم الفضاء. وتعمل الهيئة من خلال توفير الأكشاك الإلكترونية الخاصة بطلاب الجامعات إلى تقديم مواد تعليمية متخصصة جديدة، ومشاركة الخبرات، وتحديات الابتكار.

وتكريم المبتكرين من أبناء الإمارات، إلى جانب أفضل المبتكرين الموهوبين من أنحاء العالم، ومشاركة المعرفة بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات الوطنية في الابتكار. كما تسلط القاعة الضوء على العقول المبدعة والمبتكرة من أصحاب الهمم.

ديكاثلون

خصصت «كهرباء دبي» منصة للجامعات المشاركة بالمسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية -الشرق الأوسط».