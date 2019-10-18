«تسجيل» تفتتح مركزها الجديد لفحص المركبات في «موتور سيتي»

المصدر: دبي-البيان

افتتحت «تسجيل» مركزها الجديد في منطقة «موتور سيتي»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تزويد العملاء بخدمات ملائمة وقريبة منهم لفحص وتسجيل المركبات الخفيفة والمتوسطة.

بالإضافة إلى باقة متكاملة من مرافق خدمات المركبات في مكان واحد.

ويمتد المركز الجديد على مساحة 6,318 متراً مربعاً، وهو مجهّز بأحدث المرافق والمعدات لتقديم الخدمات إلى أكثر من 400 مركبة يومياً، ما يضمن قدراً أكبر من التسهيلات لسكان منطقة «موتور سيتي»، البالغ عددهم نحو 25 ألف شخص، وسكان المناطق المجاورة، مثل «سبورتس سيتي» و«المرابع العربية»، دون الحاجة إلى القيادة لمسافات طويلة لتسجيل سياراتهم.