شرطة دبي تشارك في الجمعية العمومية للإنتربول في سانتياغو

المصدر: دبي- البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة الـ 88 من الجمعية العمومية للإنتربول المقامة في مدينة سانتياغو في دولة تشيلي.

وألقت رئيسة مجلس القيادات الشابة لشرطة دبي، المهندسة سلامة محمد الفلاسي الكلمة الافتتاحية في الجمعية العمومية والخاصة ببرنامج الإنتربول للقيادات الشابة، حيث تعتبر الكلمة أول خطاب من نوعه لفئة الشباب في هذا المحفل الدولي الشرطي الهام.

كما قدم الملازم أول المهندس محمد الشامسي ونخبة من خريجي برنامج الإنتربول للقيادات الشابة عرضاً حول أبرز التحديات الشرطية على مستوى العالم والحلول المُبتكرة التي تقترحها القيادات الشابة حول العالم، وذلك أمام 162 دولة تشارك في فعالية الجمعية العمومية.

وأثنى الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، على الدور المتميز الذي قدمه الضباط الشباب في القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية، مشيداً في الوقت باستضافة شرطة دبي لبرنامج الإنتربول للقيادات الشابة العالمي في إمارة دبي.