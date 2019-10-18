نيابة دبي تنظم محاضرة بالتعاون مع القضاء العسكري

المصدر: دبي-البيان

حضر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي المحاضرة، التي ألقاها العميد ركن حقوقي سالم جمعة راشد الكعبي مدير القضاء والمدعي العام العسكري، في نيابة دبي، حول عدد من الإجراءات القانونية العسكرية، كما حضر هذه المحاضرة،عدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة في دبي.

وتأتي هذه المحاضرة التي نظمتها النيابة العامة في دبي مع مديرية القضاء العسكري، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بينهما، والتي تنص على تبادل الخبرات والمعرفة في المجال القانوني وتعكس العلاقة الراسخة بين النيابة العامة في دبي والقضاء العسكري، كما تعكس متانة العلاقة بين الجهات المحلية والاتحادية، بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة والعمل والقضائي .