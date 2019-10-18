تكريم أفراد شرطة لكشفهم «تشريب» المخدرات بالعملة

المصدر: دبي- البيان

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، النقيب مروان عبد الله مراد مسؤول توقيف مركز شرطة البرشاء.

والرقيب عبد الله محمد أحمد، والشرطي أول عبد الله أحمد درويش، والشرطي مروان سعيد طاهر، وذلك لحسن تصرفهم وحسهم الأمني، ويقظتهم التي أدت إلى كشف قضية مخدرات، تتمثل في «تشريب» المخدر في عملات ورقية.

وأثنى اللواء المري على يقظة وفطنة المكرمين، مشيداً بقيامهم بواجبهم المهني على أكمل وجه، بما يعكس المهنية العالية لرجال الشرطة، الحريصة كل الحرص على توفير الأمن والأمان على أرض الإمارة.

تقدير

وقدم اللواء المري شهادة شكر وتقدير للمكرمين، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي، على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحقيق الرسالة الشرطية السامية في تعزيز الأمن، وضبط مرتكبي الجرائم في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

شكر

ومن جانبهم، عبّر المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقائد العام لشرطة دبي، مؤكدين أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف وحافز لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

وحول تفاصيل القضية، أكد النقيب مروان عبد الله مراد، أن الرقيب عبد الله محمد أحمد، والشرطي أول عبد الله أحمد درويش، والشرطي مروان سعيد طاهر، تمكنوا من كشف محاولة صديق أحد الموقوفين، إدخال عملات ورقية له من فئة الدراهم إلى توقيفه، وذلك عبر تشريبها بمادة مخدرة .

وأضاف أن صديق الموقوف أحضر المبالغ المالية ليسلمها له، فأقدم أفراد الشرطة على التدقيق عليها، وتبين لهم أن هناك أمراً ما بشأنها، فتم فحصها جيداً، ليتبين أنها مُشربة بمادة مخدرة، مبيناً أن صديق الموقف أُلقي القبض عليه فوراً، وأودع السجن إلى جانبه.