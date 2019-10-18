61 مستشفى و715 عيادة في أبوظبي بنهاية 2018

المصدر: أبوظبي - وام

وصل عدد المستشفيات العاملة في إمارة أبوظبي إلى 61 مستشفى في نهاية عام 2018، وفقاً لتقرير«أبوظبي في أرقام» الصادر عن مركز الإحصاء- أبوظبي.

ويظهر التقرير أن عدد الأسرة في مستشفيات إمارة أبوظبي بلغ 6 آلاف و20 سريراً، فيما بلغ عدد العيادات 715 عيادة، والصيدليات 837 صيدلية موزعة في مختلف مناطق الإمارة.

أطباء

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطباء العاملين في الإمارة بلغ 9 آلاف و753 طبيباً، فيما بلغ عدد الممرضات 27 ألفاً و650 ممرضة، وتسهم هذه الكوادر المتخصصة في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين سواء في المستشفيات أو العيادات الحكومية أو الخاصة.

قفزة

وتشهد أبوظبي قفزة كبيرة على طريق تطوير القطاع الصحي، ما جعله مقصداً مهماً للسياحة العلاجية، وهو ما يمكن معاينته بشكل جلي في توافد المرضى من خارج الدولة على المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة، بينما كان للحوافز الحكومية أثرها الكبير على القطاع الخاص ونجاحه في تكريس سمعة علاجية تليق بخطط الدولة الطموحة.

فضلاً عن الجهود الحكومية لاستقطاب أشهر المؤسسات الطبية العالمية، وتوفير التخصصات الطبية النادرة في الإمارة وخصوصاً التخصصات الطبية المتعلقة بالعمليات الصعبة وزراعة الأعضاء.

وكذلك مشاكل الإنجاب. وتحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، وامتداداً لبرنامج دائرة الصحة في أبوظبي «جودة»، تمضي الدائرة قدماً نحو مرحلة جديدة تهدف لتعزيز دورها في استقطاب المرضى من خارج الدولة والحد من سفر المرضى إلى الخارج من خلال تقديم أرقى الخدمات الصحية العلاجية.