«طرق دبي» تنال جائزة عالمية لخدماتها المبتكرة في التنقل

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفئة أفضل ابتكار ضمن جوائز أفضل الأعمال، وذلك عن تطبيق «سهيل».

والتي منحتها شركة أواردس إنتليجانس الإنجليزية ومقرها المملكة المتحدة، والمتخصصة في تقييم وتقدير الخدمات المبتكرة في المؤسسات والشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة.

وعبر ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، عن اعتزازه بهذه الجائزة كونها تصدر من جهة تتصف بالشفافية ومعاييرها العالمية في تقييم وتقدير الجهات التي تقدم خدمات مبتكرة في مجال عملها، موضحاً أن الجائزة اتسمت بوجود تنافس كبير بين مختلف المؤسسات والشركات الكبرى، مما يعكس ريادة هيئة الطرق والمواصلات في مجال الابتكار.

وأضاف: «إن حصولنا على الجائزة جاء في إطار إطلاقنا لتطبيق مخطط الرحلات الذكي «سهيل» وتطويره لمساعدة مستخدمي وسائل المواصلات العامة على التنقل بسهولة ويسر داخل إمارة دبي مما حقق معدل رضا عالياً للمتعاملين وإسعادهم.

مشيراً إلى أن تطبيق «سهيل» يلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة كافة، إذ يتضمن كل المعلومات عن وسائل النقل في دبي «المترو، والترام، والحافلات، والباص المائي» من حيث مواعيد الرحلات وخيارات التكلفة وإشعارات عن مواعيد الإقلاع، إلى جانب حجز مركبات «كريم»، والليموزين، وعرض الرصيد المتوفر في حسابات نول وسالك، ومستجدات الحركة المرورية مع تحديد المسارات الأفضل لوصول المتعامل لوجهته.

فضلاً عن مميزات أخرى مثل التفاعل من خلال خدمة الدردشة الحية للاستفسارات العامة، والشكاوى، والمفقودات، والاقتراحات، وعدم الحاجة لتخطيط الرحلات المتكررة نتيجة حفظ التطبيق للرحلات الاعتيادية، واستخدام خدمة التأجير الذكي عبر Ekar، وUdrive، وغيرها من المزايا التي جعلت التطبيق الأفضل لجميع الشرائح خلال تنقلاتهم اليومية». دبي - البيان